شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها، اليوم الاثنين، إلى بيروت لمدة 48 ساعة

23 سبتمبر، 2024

قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، اليوم الاثنين، إنه تم إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وأضاف مستو، لقناة “المملكة”، أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان الاثنين، أدت إلى استشهاد المئات خلال يوم واحد.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمدة 48 ساعة.

23 سبتمبر، 2024

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