منتهى العنصرية.. رشيدة طليب، النائبة الأمريكية الفلسطيني الاصل تُندد بتهديد مبطّن لها بواسطة “بيجر” جاهز للانفجار

واشنطن (رويترز) – نددت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب برسم كاريكاتير نُشر في مجلة ناشونال ريفيو المحافظة يظهرها مع جهاز اتصال (بيجر) ينفجر واصفة إياه بالعنصري، في إشارة إلى هجوم استهدف الأسبوع الماضي أعضاء من جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان.

وكتبت طليب على منصة التواصل الاجتماعي إكس، يوم امس الجمعة: “يعاني مجتمعنا بالفعل من الكثير من الألم في الوقت الحالي (لكن) هذه العنصرية ستفاقم الكراهية والعنف ضد جالياتنا العربية والمسلمة وتهدد أمن الجميع. إنه لأمر مخز أن تستمر وسائل الإعلام في تطبيع هذه العنصرية”.

ورشيدة طليب ديمقراطية تمثل منطقة من ميشيجان في مجلس النواب الأمريكي، وهي المشرعة الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي.

وتعرض هذا الرسم الكاريكاتيري أيضا لانتقادات من منظمة إمجيدج أكشن، وهي جماعة مناصرة لحقوق المسلمين الأمريكيين، وعضوي مجلس النواب الأمريكي الديمقراطيتين كوري بوش وألكسندريا أوكاسيو كورتيز وبعض المسؤولين المحليين في ميشيجان وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.

ولم ترد مجلة ناشونال ريفيو حتى الآن على طلب للتعليق.

ويظهر في الرسم الكاريكاتيري الذي نُشر يوم الخميس امرأة تجلس إلى مكتب عليه جهاز اتصال لاسلكي ينفجر. وكان على المكتب بطاقة مكتوب عليها “النائبة طليب” بينما تظهر المرأة وهي تقول “يا للغرابة! جهاز بيجر الخاص بي انفجر للتو”.

وانفجرت الآلاف من أجهزة البيجر التي يستخدمها أعضاء حزب الله في لبنان يوم الثلاثاء. وأعقب ذلك في اليوم التالي انفجار أجهزة اتصال لاسلكية أخرى في لبنان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في تلك الحوادث. واتهمت مصادر أمنية إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها.

وطليب منتقدة شرسة لأفعال إسرائيل في الحرب على غزة والدعم الأمريكي لحليفتها منذ أمد طويل.