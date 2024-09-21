حزب الله ينعي القائدين إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي وكوكبة من مجاهدي الحزب الذين ارتقوا شهداء في غارة للعدو امس

زفّ حزب الله، اليوم السبت، القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، “شهيداً على طريق القدس”.

وقال حزب الله، في بيانٍ، إنّ الحاج عبد القادر التحق بموكب إخوانه من القادة الشهداء الكبار، “بعد عمر حافل بالجهاد والعمل والجراح والتضحيات والمخاطر والتحديات والإنجازات والانتصارات”.

وعاهدت المقاومة، في بيانها، “روحه ‏الطاهرة أن تبقى وفية لأهدافه وآماله وطريقه حتى النصر”.

ولفت البيان إلى أنّ القدس كانت دائماً في قلب الشهيد وعقله وفكره ليل نهار، و”كانت عشق روحه، وكانت الصلاة في مسجدها ‏حلمه الأكبر”. ‏

وأضاف: “نعزي ونُبارك لجميع المجاهدين ‏والمقاومين في كل الساحات، ولجمهور المقاومة الصادق والوفي، بشهادة القائد الجهادي الكبير وكوكبة ‏من إخوانه الشهداء، ونتوجه بصورة خاصة (بالتعزية) إلى عائلاتهم الشريفة فرداً فرداً”.‏

كما نعى الحزب القائد أحمد وهبي الذي تولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع ٢٠٢٤، واغتيل مع القائد العسكري إبراهيم عقيل.

وقال الحزب أحمد محمود وهبي “الحاج أبو حسين سمير” من مواليد عام 1964 من بلدة عدلون في جنوب لبنان وسكان مدينة بعلبك في البقاع، كما نشر صورا للقيادي البارز إبراهيم عقيل محمد عقيل، الذي نعاه الحزب مساء الجمعة

وفي بيان للحزب، أشار إلى أن وهبي لعب دورا أساسيا في تطوير القدرات البشرية في الحزب، وتولى مسؤولية قوة الرضوان حتى مطلع عام 2024، وعاد لتولّي مسؤولية الوحدة بعد استشهاد القائد الحاج وسام الطويل.

وأكد حزب الله وفقا لحسابه على منصة “تلغرام” استشهاد 19 من عناصره منذ صباح امس الجمعة وهم:

– إبراهيم عقيل والذي أشرف على تأسيس وتطوير وقيادة قوة الرضوان حتى تاريخ مقتله.

– أحمد محمود وهبي (قيادي).

– سامر عبد الحليم حلاوي (عنصر).

– محمود ياسين حمد (عنصر).

– يوسف محمد السيد (عنصر).

– محمد علي حسن (عنصر).

– حسين حسن فقيه (عنصر).

– علي صبحي منصور (عنصر).

– حسن حسين ماضي (عنصر).

– حسين علي محسن (عنصر).

– محمد أحمد رضا (عنصر).

– محمد قاسم العطار (عنصر).

– أحمد سمير ديب (عنصر).

– عبد الله عباس حجازي (عنصر).

– عارف أحمد الرز (عنصر).

– حسن علي حسين (عنصر ).

– عباس سامي ملسماني (عنصر).

– حسين أحمد حدرج (عنصر).

– حسن يوسف عبد الساتر (عنصر).