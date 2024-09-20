%60 من يهود أمريكا سيصوتون لهاريس، وترامب يؤنبهم بشدة: إذا خسرتُ الانتخابات فأنتم السبب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه إذا لم يفز في الانتخابات في نوفمبر، فقد يكون ذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من الناخبين اليهود الذين يدعمونه.

وفي حديثه، خلال فعالية في واشنطن نظمها المجلس الإسرائيلي الأمريكي، كشف ترامب عن استطلاع غير محدد أظهر أن دعمه بلغ 40% بين الناخبين اليهود.

“هل يعرفون ماذا سيحدث إذا لم أفز بهذه الانتخابات؟ سيكون للشعب اليهودي الكثير من الفضل في ذلك إذا حدث ذلك، لأن.. 60% من الناس يصوتون للعدو”، في إشارة إلى الديمقراطيين، وفق تعبيره.

وبعد إعلانه في وقت سابق من هذا الشهر أن إسرائيل ستباد إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس في نوفمبر، فقد زاد من حدة المخاطر بإخبار حشد المجلس الإسرائيلي الأمريكي أن إسرائيل ستدمر في غضون عامين إذا خسر الانتخابات.

وزعم ترامب خلال الفعالية أن إيران ستحصل بسرعة على سلاح نووي وأن “فرق الموت الإرهابية ستنفذ غارات مستمرة على الأراضي الإسرائيلية من جميع الجهات، وتذهب من باب إلى باب وتعذب وتغتصب وتخطف وتذبح المدنيين الأبرياء.. وستصبح تل أبيب والقدس منطقتين حربيتين غير صالحتين للعيش، حيث ستؤدي الهجمات الانتحارية إلى توقف الحياة”.

وقال ترامب: يجب أن أخبركم بحقيقة أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين، إذا أصبحت هاريس رئيسة”.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل