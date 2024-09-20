“حماس” تثمّن عالياً خطاب نصر الله امس، وتؤكد ان مواقف “حزب الله” محل تقدير واعتزاز الشعب الفلسطيني ومقاومته

20 سبتمبر، 2024

الدوحة – قدس برس

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، امس الخميس، ما جاء في خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، الذي “جدّد فيه تأكيد الموقف المشرّف والمقدّر للمقاومة الإسلامية في لبنان في مواصلة جبهة الإسناد والدَّعم لقطاع غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة وللمقاومة الفلسطينية، حتى يتوقّف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة”.

وقالت الحركة في بيان، إنَّ “هذا الموقف الذي يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلَّ تقدير واعتزاز، ليعدُّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضاً لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومَي الثلاثاء والأربعاء الماضيين”.

وأكدت أن “إرهاب العدو الصهيوني، بتصعيده كلّ أشكال القتل والمجازر والإبادة الجماعية ضد المدنيين، في فلسطين ولبنان، قد تجاوز كلَّ القيم والشرائع والقوانين الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، بات يشكّل خطراً حقيقياً على أمن واستقرار المنطقة والعالم؛ وعلى المجتمع الدولي التحرّك لنبذ هذا الكيان، وعزله، ومحاكمة قادته على جرائمهم”.

وجددت الحركة في البيان، إشادتها “وتقديرها لجهاد وتضحيات الإخوة في حزب الله، ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى”.

كما أكدت أيضا، أنَّ “هذه التضحيات الجسام والدّماء اللبنانية الطاهرة التي سالت خلال ما يقارب من عام، تتعانق مع تضحيات وجهاد ودماء شعبنا الفلسطيني، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين”.

20 سبتمبر، 2024

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