بعد خطاب نصر الله.. جيش العدو يرتدع ويكتفي بالتصعيد، ولكن دون الوصول لحالة الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلغاء أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة، التي صدرت لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل والجولان السوري المحتل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه “صدرت أوامر من قبل الجيش تقضي بإلغاء أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة، التي صدرت لعدد من التجمعات السكنية في الجولان وشمالي البلاد والجليل الأعلى وتحديدا مدينة صفد”.

وكانت إسرائيل قد فرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، أمس الخميس، ما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد جديد بين الجيش الإسرائيلي وعناصر “حزب الله” اللبناني.

وفي السياق نفسه، أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي قرر زيادة عدد الأهداف في “بنك الأهداف” بشمال البلاد، دون الوصول لحالة الحرب مع “حزب الله” اللبناني.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنه “بعد مرور 3 أيام كاملة من القتال العنيف على الجبهة الشمالية، قرر الجيش الإسرائيلي اتخاذ عدد من القرارات بشأن استمرار الحرب أمام “حزب الله”، موضحة أنه “تقرر زيادة في بنك الأهداف بالجبهة الشمالية، بشكل كبير، دون الوصول لحالة الحرب أمام الحزب اللبناني”.