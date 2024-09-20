إيران تنفي اغتيال نائب قائد فيلق القدس الايراني، العميد محمد رضا فلاح زاده في بيروت

نفت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم، اغتيال نائب قائد فيلق القدس العميد محمد رضا فلاح زاده.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن استشهاد العميد محمد رضا فلاح زاده نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في العدوان الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني اليوم على بيروت، “مجرد أكاذيب”.

وفي وقت سابق، نشرت بعض وسائل الإعلام الصهيونية أخبارًا كاذبة تزعم اغتيال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في عدوان اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت طائرات الكيان الصهيوني – مساء الجمعة- غارة عنيفة على بناية في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية في بيروت.

وقالت مصادر لبنانية: إن طائرات الاحتلال قصفت مبنى سكنيا في منطقة القائم في الضاحية الجنوبية من بيروت، ما أدى إلى دمار كبير وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 59 آخرين في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.