وسائل إعلام العدو تعلن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في الجليل الأعلى، إثر صاروخين اطلقهما حزب الله من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بمقتل جندي وإصابة آخرين قرب تل حاي بالجليل الأعلى إثر إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صاروخين أطلقا باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى، في حين نقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 إسرائيليين أصيبوا بينهم اثنان بحالة خطيرة بسبب صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان على إصبع الجليل.

ودفع الجيش الإسرائيلي بمروحية عسكرية و7 سيارات إسعاف لإجلاء الجرحى، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحدث بالتصعيد الخطير، كما أطلق الجيش نيران المدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار.

والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

من جانبه، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مخزن سلاح تابعا لحزب الله في الخيام ومناطق أخرى في جنوب لبنان.

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وأضاف الجيش أنه قصف مباني عسكرية لحزب الله في شيحين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفر كلا جنوب لبنان.