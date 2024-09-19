لدى محاولته مغادرة البلاد.. القبض على شخص قتل والدته وشقيقته في عين الباشا

19 سبتمبر، 2024

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، القبض على شخص أقدم على إطلاق النار ، وقتل والدته وشقيقته ، في منطقة عين الباشا شمالي العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنّه أقدم، عصر أمس الاربعاء،  أحد الأشخاص على إطلاق النار على والدته وشقيقتيه إثر خلافات عائلية أثناء وجودهم داخل منزلهم في منطقة عين الباشا، وما لبثت والدته وإحدى شقيقاته أنْ فارقتا الحياة، فيما أُسعفت شقيقته الأخرى للمستشفى وهي قيد العلاج، ولاذ بعد ذلك بالفرار .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من إدارة البحث الجنائي تولّى متابعة الشخص والبحث عنه، وجرى تحديد مكانه في أحد المراكز الحدودية أثناء محاولته مغادرة البلاد وأُلقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .

19 سبتمبر، 2024

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