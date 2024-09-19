كتائب القسام تبث صورا لاستهداف آليات العدو في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في رفح/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لاستهداف قوات الاحتلال في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

وفي التسجيل الجديد الذي يعد الثاني في أقل من 24 ساعة، استهدف عناصر القسام ثلاث ناقلات جند إسرائيلية من نوع “نمر”، كانت متوغلة في محيط شركة الاتصالات غرب المستشفى الكويتي في مدينة رفح.

وفي ثلاث عمليات منفصلة، استهدف مقاتلو القسام الناقلة الأولى بعبوة “شواظ” موجهة، شديدة الانفجار، ومن ثم ضربوا الثانية والثالثة بقذائف الياسين “105” المضادة للدروع.

وامس الأربعاء، نشرت “القسام”، مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعرضت المشاهد استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر”، واستهداف جرافة عسكرية من نوع D9، بقذائف “الياسين 105”.

وأكدت “القسام” أن استهداف الجرافة كان فجرًا، وبعد 24 ساعة من الاستهداف تم اعتلاؤها ورفع راية القسام عليها وإشعال النار فيها.

واعترف جيش الاحتلال الأربعاء، بمقتل 4 جنود إسرائليين، وإصابة 5 آخرين، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، في تفجير نفذته المقاومة لمبنى في تل السلطان بمدينة رفح.