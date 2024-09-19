بواقع 50 نقطة.. البنك المركزي الأردني يتجه لتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات

يتجه البنك المركزي الأردني، في ضوء متابعته الحثيثة والمستمرة للتطورات الاقتصادية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية، وإجراءات البنوك المركزية العالمية، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني؛ لتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسية النقدية بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ 16 آذار 2020.

يأتي ذلك في أعقاب خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) امس الأربعاء معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس.

كما يتجه الفدرالي الأميركي إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية العام 2024، والذي سينعكس بدوره محليا.