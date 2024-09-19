“الشاباك” يزعم اعتقال رجل اعمال إسرائيلي يهودي جندته إيران لقتل نتنياهو، رداً على اغتيال إسماعيل هنية في طهران

وجهت أجهزة الأمن في إسرائيل، اليوم الخميس، تهما لرجل إسرائيلي (يهودي) بـ”تجنيده من جانب إيران لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف غالانت، أو رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ألقت القبض على المتهم خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران جندت إسرائيليا يقيم في تركيا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وزعم الشاباك والشرطة الإسرائيلية، في بيان مشترك، أن المتهم سافر إلى إيران مرتين عبر تركيا، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ المهام.

وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية، والتقى هناك بجهات استخباراتية.