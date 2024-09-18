جيش العدو يعلن، اليوم الأربعاء، مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في كمين نصبته كتائب القسام في رفح امس الثلاثاء

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في المعارك البرية في رفح، وبذاك ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 714 قتيلا.

واعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل الجنود الأربعة، وبينهم نائب قائد سرية، وقال إنهم قتلوا نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مبنى بتل السلطان في رفح.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن هناك مجندة من بين قتلى الجيش في رفح، وهي مسعفة في “الكتيبة 52” وأول مجندة يعلن عن مقتلها منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن هناك أيضا 5 جنود مصابين بينهم 3 بجروح خطرة أحدهم ضابط في حادث مقتل الجنود الأربعة جنوبي القطاع.

وأعلنت إذاعة الجيش إصابة ضابط بجروح خطرة في حادث آخر، وذلك جراء إطلاق قديفة “آر بي جي” على ناقلة جند في مخيم الشابورة برفح.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت بأنها أوقعت قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم وقتلت وأصابت جميع أفراد القوة في رفح في وقت سابق.

وفي آخر حصيلة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 714 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومقتل 343 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

ووفق جيش الاحتلال، فقد أصيب 4,448 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2,655 إصابة طفيفة و1,124 إصابة متوسطة و669 إصابة حرجة.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، أن 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتلوا في كمين نصبته كتائب القسام لهم في رفح جنوب قطاع غزة، عصر الثلاثاء.