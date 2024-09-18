كتائب القسام تبث مشاهد استهداف ناقلة جند من نوع “نمر”، وجرافة عسكرية من نوع “دي 9″ شرقي مدينة رفح/ شاهوا

غزة- نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية في محاور القتال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وعرضت المشاهد استهداف ناقلة جند إسرائيلية “نمر”، واستهداف جرافة عسكرية من نوع D9.

وذكرت كتائب القسام في الفيديو، أن استهداف الجرافة كان فجرًا، وبعد 24 ساعة من الاستهداف تم اعتلاؤها ورفع راية القسام عليها وإشعال النار بها.

وظهر أحد مقاتلي القسام في الفيديو متحدثُا: “هذه لعنتكم هذه رفح”، وأضاف: “جيش الاحتلال عاجز أن يسحب آلياته من مكان الكمين، كمين الموت”.

وتابع المقاتل القسامي: “نقول لك، أنك ستغرق في رمال رفح، هذا إهداء لإخواننا اليمنيين ومحور المقاومة”.

ويأتي بث المشاهد، بعد يوم من مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في كمين نفذته القسام داخل مبنى كان فيه قوة إسرائيلية، حيث استخدمت عبوة شديدة الانفجار مما أدى إلى مصرع العسكريين الأربعة على الفور، ومن بينهم طبيبة عسكرية.

من ناحية أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المبنى المفخخ الذي انفجر بالجنود أمس الثلاثاء هو أحد آلاف المباني التي تفخخها حماس، وإنه في رفح وحدها يوجد أكثر من 14 ألف مبنى مفخخا.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قالت القسام إنها نفذت عملية مركبة بحي الجنينة شرقي رفح، حيث استهدفت جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع.

وأشارت إلى أنه تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية وبجوارها عدد من الجنود بقذيفة مماثلة بعدما تقدمت قوة النجدة للمكان ذاته، مؤكدة إيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

والخميس الماضي، أعلن جيش الاحتلال تفكيك لواء رفح التابع لكتائب القسام، بعد 4 أشهر ونيف من العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في السادس من مايو/أيار الماضي، زاعما “مقتل أكثر من ألفي عنصر من حماس وتدمير قرابة 13 كيلومترا من الأنفاق”.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.