شكوك حزب الله في سلامة شحنة البيجر تُفسد مخطط العدو الرئيسي، وتجبره على التعجيل بتفجيرها قبل اكتشاف تلغيمها

على مدار الساعات الماضية، لف كم من المعلومات هجوم البيجر الذي استهدف آلاف أجهزة النداء اللاسلكية التي يستعملها عناصر حزب الله، ما أدى إلى تفجيرات متزامنة عصر أمس الثلاثاء في عدة مناطق لبنانية، مؤدياً إلى إصابة نحو 3000 شخص.

وفي جديد هذا الهجوم، كشفت مصادر استخباراتية أن الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تقضي بتفجير الأجهزة إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله لتحقيق تفوق استراتيجي.

إلا أن شكوك اثنين من عناصر الحزب دفعت إسرائيل لتقريب موعد الخطة وتفجير الأجهزة قبل فوات الأوان، وفق ما نقل موقع “المونيتور”.

“اكتشفنا الاختراق”

كما أوضحت المصادر أن إسرائيل نفذت الهجوم بعد جمع معلومات أكيدة تفيد بأن اثنين من حزب الله اكتشفا اختراق شحنة البيجر هذه.

إلى ذلك، أشارت إلى أن آلاف الأجهزة فخختها إسرائيل قبل تسليمها إلى الحزب.

ولفتت إلى أن تلك الخطة ظلت سرية، ولم تعلم بها حتى الولايات المتحدة الشريك الوثيق لإسرائيل، علما أن موفد الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين كان في زيارة لتل أبيب قبل ساعات.

وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لـ “رويترز” إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل خمسة آلاف جهاز اتصال (بيجر) تايواني الصنع طلبتها جماعة “حزب الله” اللبنانية قبل أشهر من التفجيرات التي وقعت أمس الثلاثاء.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها لم تكن على علم مسبق ولم يكن لها أي دور في الانفجارات المتزامنة لأجهزة اتصال أدت إلى إصابة المئات من عناصر حزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، “أستطيع أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن ضالعة في الأمر، ولم تكن على علم بهذه الحادثة مسبقا، وفي هذه المرحلة نقوم بجمع المعلومات”.

إلا أنه رفض التعليق على الشكوك الواسعة النطاق في أن إسرائيل تقف وراء التفجيرات وخصوصا أنها تتبادل إطلاق النار بانتظام مع حزب الله منذ بدء الحرب في غزة.

توعد حزب الله

من جهته، تعهّد حزب الله اليوم الأربعاء “بمواصلة” عملياته العسكرية ضدّ إسرائيل، مؤكدا في بيان أنّ وحداته “ستواصل اليوم كما في كل الأيام الماضية عملياتها” لإسناد غزة.

وشدد على أنّ “هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو على مجزرته يوم أمس الثلاثاء.. فهذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”، وفق تعبيره