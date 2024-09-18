استشهاد الفتى حسن يوسف الشاعر برصاص العدو، اليوم الاربعاء، قرب بلدة نعلين غرب رام الله

18 سبتمبر، 2024

رام الله 18-9-2024 وفا- استشهد فتى، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة نعلين غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الفتى حسن يوسف حسن الشاعر (17 عاماً) برصاص الاحتلال قرب نعلين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشهيد الشاعر من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، وأن الاحتلال احتجز جثمانه.

كما أنه البكر لعائلته التي تسكن مدينة أريحا، وله شقيقتين وشقيق آخر، وبحسب عائلته فإنه كان متوجها إلى زيارة اصدقاءه بمدينة رام الله

وباستشهاد الفتى الشاعر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 706 بينهم 160 طفلاً، و10 نساء، و9 مسنين.

18 سبتمبر، 2024

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