وسائل إعلام إسرائيلية تعترف بمقتل 4 جنود صهاينة في كمين نصبته كتائب القسام لهم في رفح، عصر اليوم الثلاثاء

17 سبتمبر، 2024

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتلوا في كمين نصبته كتائب القسام لهم في رفح جنوب قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها “دمرت دبابة ميركافا صهيونية شرق رفح بتفجير عبوة ثاقب برميلية شديدة الانفجار”، كما نشرت مشاهد من قصفها لمدينتي عسقلان وسديروت شمال غلاف غزة برشقة صاروخية.

وفي آخر حصيلة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 706 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومقتل 342 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، حسب زعم الاحتلال.

ووفق جيش الاحتلال، أصيب 4,448 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2,655 إصابة طفيفة و1,124 إصابة متوسطة و669 إصابة حرجة.

17 سبتمبر، 2024

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