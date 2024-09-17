وزارة الخارجية تعلن استلام جثمان الشهيد البطل ماهر الجازي ليصار الى دفنه في تراب وطنه، بعد تسليمه لذويه

17 سبتمبر، 2024

عمّان 17 أيلول (بترا)- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، صباح اليوم الثلاثاء، إنه جرى استلام جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.

17 سبتمبر، 2024

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