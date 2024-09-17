باستخدام النظام البدائي للرسائل اليدوية.. السنوار يهزم القدرات التجسسية الإسرائيلية الأكثر تطوراً في العالم

واشنطن – في مقال لها، امس الاثنين، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية” أنه “كان من الممكن أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار ميتا اليوم لولا نظام الاتصالات منخفض التقنية الذي تم صقله في السجن والذي يحميه من شبكة جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية”.

كما تقول الصحيفة أن السنوار تجنب إلى حد كبير المكالمات الهاتفية والرسائل النصية وغيرها من الاتصالات الإلكترونية التي يمكن لإسرائيل تعقبها والتي أدت إلى زوال مسلحين آخرين. و “بدلاً من ذلك، يستخدم السنوار نظامًا معقدًا من الرسل والرموز والملاحظات المكتوبة بخط اليد والتي تسمح له بتوجيه عمليات حماس حتى أثناء الاختباء في الأنفاق تحت الأرض، وفقًا لوسطاء وقف إطلاق النار العرب” وأنه “لقد أزعجت طريقة الاتصال هذه الجيش الإسرائيلي العازم على العثور على مهندس هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم 311 جندي وأشعل الحرب في غزة”.

وتدعي الصحيفة إن قتل أو أسر السنوار من شأنه أن يمثل انتصارًا كبيرًا لإسرائيل ويمكن أن يقرب الحرب التي استمرت أكثر من11 شهرًا من نهايتها، “ولكن حتى مع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، لم تتوصل المخابرات الإسرائيلية إلى أي شيء. لم يُشاهد السنوار علنًا منذ بدء الحرب في الخريف الماضي. قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أنه مختبئ في غزة”.

وتقول وول ستريت جورنال إن لمحة عن كيفية بقاء السنوار على قيد الحياة تأتي من وسطاء عرب نقلوا الرسائل ذهابًا وإيابًا خلال محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والتي لا تتحدث مباشرة مع بعضها البعض.

وقال الوسطاء إن الرسالة النموذجية من السنوار ستكون الآن مكتوبة بخط اليد ويتم تمريرها أولاً إلى عضو موثوق به في حماس ينقلها على طول سلسلة من الرسل، وقد يكون بعضهم مدنيين. غالبًا ما تكون الرسائل مشفرة، برموز مختلفة لمستلمين مختلفين وظروف وأوقات مختلفة، بناءً على نظام طوره السنوار وسجناء آخرون أثناء وجودهم في السجون الإسرائيلية.

وقال الوسطاء إن المذكرة قد تصل بعد ذلك إلى وسيط عربي دخل غزة أو وكيل آخر لحماس يستخدم هاتفًا أو طريقة أخرى لإرسالها إلى أعضاء الجماعة الإرهابية التي صنفتها الولايات المتحدة في الخارج.

لقد أصبحت أساليب اتصالات السنوار أكثر حذرا وتعقيدا حيث تمكنت إسرائيل من العثور على رفاقه رفيعي المستوى وقتلهم، وخاصة هجوم بيروت الذي قتل صالح العاروري، نائب الزعيم السياسي لحماس ومؤسس الجناح العسكري للجماعة.

وتنسب الصحيفة إلى مايكل ميلشتاين، رئيس الشؤون الفلسطينية السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قوله : “أنا متأكد تماما من أن هذا هو أحد الأسباب البارزة التي جعلت جيش الدفاع الإسرائيلي لا يجده؛ إنه يحافظ حقا على جميع أنماط سلوكه الشخصية الأساسية بشكل صارم للغاية”.

وتدعي الصحيفة أن لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعضا من أكثر القدرات تطورا في العالم لاعتراض الاتصالات الإلكترونية، والتي تسمى غالبا استخبارات الإشارات. وبعد وفاة العاروري، تحول السنوار بالكامل تقريبا إلى المذكرات المكتوبة بخط اليد والاتصالات الشفوية، وأحيانا يتداول التسجيلات الصوتية عبر دائرة صغيرة من المساعدين، وفقا لوسطاء عرب.

وقد أعقب مقتل العاروري عدد من عمليات القتل الأخرى لكبار المسؤولين في حماس وحزب الله، ففي تموز، شنت إسرائيل غارة جوية ضخمة زعمت إنها قتلت القائد العسكري الأعلى لحماس، محمد ضيف. وفي ذلك الشهر، زعمت إسرائيل أيضًا أنها قتلت إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحماس في ذلك الوقت، في طهران وشنت غارة على مبنى سكني في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، أحد قادة حزب الله الأساسيين الذي أفلت من الولايات المتحدة لعقود من الزمن. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قائد حزب الله تم توجيهه إلى شقة بعد تلقي مكالمة هاتفية من المرجح أن تكون من شخص اخترق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.

وتنسب الصحيفة إلى “عزمي كيشاوي، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية الذي عاش في غزة قوله “إنهم (حماس) يعرفون أنه إذا استخدموا أي أجهزة إلكترونية، فسيتم اكتشافها، لذا فقد عاد السنوار إلى طرق حماس القديمة”.

إن نهج السنوار البدائي في الاتصالات يعود إلى نظام استخدمته حماس في سنواتها الأولى والذي تبناه زعيم حماس عندما اعتقل في عام 1988 وسُجن لاحقًا في سجن إسرائيلي، وفقًا لخبراء في المجموعة.

وقبل سجنه، أسس السنوار شرطة الأمن الداخلي لحماس، والتي تسمى مجد، والتي طاردت المتعاونين المشتبه بهم وكانت نشطة في السجون الإسرائيلية.وقامت مجد بتجنيد عملاء داخل السجن يطلق عليهم “السواعد” الذين قاموا بتوزيع رسائل مشفرة من قسم إلى آخر، وفقًا لكتاب ابن حماس من تأليف عميل سابق في حماس تحول إلى جاسوس إسرائيلي.

وبحسب الكتاب، كان السواعد، وهو لقب مشتق من الكلمة العربية التي تعني الساعدين، يلفون الرسائل المكتوبة بخط اليد في خبز أبيض، ويشكلونها على شكل كرات، ثم يتركونها تجف وتتصلب. ومثل لاعبي البيسبول، كان العملاء يرمون الكرات من قسم إلى آخر في السجن، وهم يصرخون “بريد من مقاتلي الحرية”.

وتقدر إسرائيل أن السنوار أمضى سنوات في التخطيط لحرب كبرى مع إسرائيل، بما في ذلك بناء شبكة أنفاق واسعة. وقال ميلشتاين، المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن استعداداته تضمنت على الأرجح إنشاء نظام اتصالات من شأنه أن يتغلب على جمع المعلومات الاستخباراتية الحديثة، وقد كانت الأساليب فعالة للغاية لدرجة أن مطارديه لا يستطيعون استبعاد أنه ليس في غزة.

وأصبح الوصول إلى السنوار الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي حين كان لفترة طويلة القوة الدافعة لحماس، اعتمدت الجماعة على مسؤولين خارج غزة في أماكن مثل قطر لتمثيل مصالحها. وقد تغير هذا بعد اغتيال هنية في طهران مما دفع الجماعة إلى تنصيب السنوار رسميًا كزعيم.

وجاء هذا التغيير في الوقت الذي كثفت فيه الولايات المتحدة جهودها لتأمين وقف إطلاق النار في غزة على أمل تخفيف حدة التوترات الإقليمية. إن المفاوضات معقدة، حيث طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددًا من المطالب بشأن نقاط مثيرة للجدل سيكون من الصعب حلها. كما يشكك المسؤولون الأمريكيون في أن السنوار نفسه يريد إنهاء القتال.

ولقد أدى نهج السنوار الحذر في بعض الأحيان إلى إبطاء المفاوضات لإنهاء الحرب، والتي تسببت الآن في مقتل أكثر من 41000 فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، الذين لم يذكروا عدد المقاتلين. وقد أخذ مقاتلو حماس حوالي 250 شخصًا رهائن في هجمات 7 أكتوبر التي أشعلت الحرب، ولا يزال 97 شخصًا في غزة، ويعتقد أن العديد منهم قد ماتوا.

وفي نقاط حاسمة في مفاوضات وقف إطلاق النار، أصبح السنوار بعيد المنال. وفي أوقات أخرى، كان ينقل الرسائل في الوقت الحقيقي تقريبًا. ومن غير الواضح ما إذا كانت تأخيرات الاتصال تكتيكًا تفاوضيًا أم انعكاسًا لبروتوكولات السنوار الصارمة.

لقد تمكن السنوار من التواصل بسرعة عندما كان ذلك ضروريا. وكتب في رسالة إلى هنية في نيسان بعد مقتل ثلاثة من أبنائه في غارة جوية إسرائيلية: “نقدم لك ولعائلتك الموقرة تعازينا القلبية وبركاتنا على تضحياتك المقدسة”.

ووفقا لمسؤولين عرب، وصلت هذه الرسالة إلى هنية عبر سعاة بعد ساعات فقط من الوفيات.

لقد عرفت إسرائيل منذ عقد من الزمان على الأقل أن حماس أنشأت نظام هاتف أرضي في أنفاقها تحت الأرض. كانت عملية الكوماندوز الإسرائيلية الفاشلة في عام 2018 والتي أشعلت شرارة تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لبضعة أيام محاولة من قبل الجيش الإسرائيلي للتنصت على شبكة الهاتف التابعة لحماس، وفقًا لبيان عام صدر لاحقًا عن حماس. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على العملية.