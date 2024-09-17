أهالي بلدة عرّابة يمزقون شيك ديّة ابنتهم المتوفية بحادث دهس، إكراماً لشهداء قبيلة الحويطات

بادر أهالي بلدة عرابة بالصفح عن المتسبب بوفاة ابنتهم سحر لحلوح، وتمزيق شيك الديّة، وذلك إكراماً لله ولرسوله ولدماء قبيلة الحويطات، وآخرهم الشهيد ماهر الجازي الحويطات.

وكان ممثلون عن أهالي عرابة – عشيرة لحلوح، وعن قبيلة الحويطات قد أبرموا، امس الاثنين الإثنين صك عطوة صلح، مقابل الحادث الذي أودى بحياة أبنتهم سحر لحلوح.

وقد تقدم الشيخ أبو ركان المعايطة رفقة عدد من شيوخ ووجهاء عشائر أردنية نيابة عن قبيلة الحويطات الى مضارب أهالي عرابة – عشيرة لحلوح يوم أمس لأخذ صك صلح عشائري بحادثة دهس سحر علي لحلوح.

وكان في استقبال الجاهة الكريمة وجهاء من أبناء عرابة ووجهاء من جميع انحاء المملكة بحضور النائب وليد المصري الشقباوي، ومختار عشيرة الحيارات أبو أحمد الحياري، وعدد من مُمثلي و وجهاء وقامات الزرقاء

وقد تحدث بأسم أبناء عرابة الدكتور محمد الحاج، حيث طلب دية بقيمة 100 الف دينار اردني، وقبله ممثل قبيلة الحويطات ومنحوا إثره عطوة صلح.

وقد تكرم أبناء عرابة بالعفو عن المتسبب بالحادث اكراماً لله ولرسوله وللأرواح شهداء قبيلة لحويطات واخرهم الشهيد ماهر الجازي الحويطات وتكريماً للجاهة الكريمة، حيث بادر الممثل عن أهالي عرابة بتمزيق الشيك

وثمن الحضور موقف أهل المرحومة من آل لحلوح وأهالي عرّابة عموما، على ما قدموه من كرم يليق بأهالي عرّابة.

وكان فتى من قبيلة الحويطات يمتطي حصانا في منطقة السخنة بمحافظة الزرقاء، قد فقد السيطرة على الحصان واصطدم بالمرحومة، مما أدى لوفاتها.