مساومة.. إسرائيل تمنح طالبي اللجوء الأفارقة حق الإقامة لديها، مقابل مشاركتهم في المجهود الحربي بقطاع غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن تجنيد تل أبيب لأفراد غير إسرائيليين في الحرب الدائرة بقطاع غزة، مقابل منحهم حق الإقامة داخل البلاد.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي “يقدم لطالبي اللجوء الأفارقة المساعدة في الحصول على وضع إقامة دائم في إسرائيل، مقابل مشاركتهم بالمجهود الحربي في غزة، والمخاطرة بحياتهم”.

وأفصح مسؤولون بالجيش الإسرائيلي، في تصريحات للصحيفة شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم، أن “المشروع يسير بطريقة منظمة، بتوجيه من المستشارين القانونيين للجيش، لكن دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي لتجنيد طالبي اللجوء”.

وبحسب الصحيفة، فإنه “لم يمنح أي من طالبي اللجوء الذين شاركوا في الحرب صفة رسمية”.

يشار إلى أن هناك نحو 30 ألف طالب لجوء أفريقي يعيشون في إسرائيل، معظمهم من الشباب، كما يتمتع نحو 3500 سوداني بوضع مؤقت تمنحه السلطات القضائية، في انتظار البت في طلباتهم للحصول على إقامة، بحسب الصحيفة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن مقتل نحو 41 ألف قتيل و94 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في تعداد المفقودين.