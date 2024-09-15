فشل العدو في اعتراضه.. جماعة الحوثي تطلق، فجر اليوم الاحد، صاروخاً على تل أبيب انفجر قرب مطار “بن غوريون”/ فيديو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الأحد، أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في منطقة مفتوحة وسط البلاد، مؤكدا أن ذلك لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وقد أصيب 9 إسرائيليين بجروح طفيفة، وذلك جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراضي، على ما أفادت طواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ اليمني وصل إلى “تل أبيب” بعد أن اخترق الدفاع الجوي الإسرائيلي والمجال الجوي لعدد من الدول العربية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن منظومتا القبة الحديدية والسهم فشلتا في محاولات اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “متابعة للإنذارات في منطقة وسط البلاد، فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات”. وأشار في بيان لاحق الى أن “الصاروخ أطلق من اليمن”.

ودوت صافرات الإنذار، صباح الأحد، في مدينة تل أبيب ومحيطها، حيث تم تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية “حيتس 2” والقبة الحديدية من أجل اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، لكن دون أن تتمكن من اعتراضه.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الصواريخ الدفاعية المختلفة على الصاروخ ولم يعترضه.

واشتعلت النيران في موقع سقوط الصاروخ الذي استهدف منطقة تل أبيب الكبرى، علما أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة، وعلى ما يبدو فشلت المنظومة الدفاعية الجوية من اعتراضه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لأول مرة، يتمكن الحوثيون من إطلاق صواريخ باليستية باتجاه وسط البلاد، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية الإسرائيلية من اعترضها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن سقط في منطقة الطريق السريع رقم 1 قرب “كفار دانيال” وسط إسرائيل، بينما سقطت شظايا الصاروخ في أماكن أخرى بمنطقة محطة القطار في مستوطنة موديعين.

وزعم الجيش الإسرائيلي رصده للصاروخ الذي أطلق من اليمن لعدة دقائق قبل وصوله إلى هدفه، وليس من الواضح لماذا جرت محاولات الاعتراض فوق وسط إسرائيل وليس بعيدا عن حدودها، على ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية.

وفي أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الحوثيون في اليمن مرارا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة في اتجاه إسرائيل.

وفي 20 تموز/يوليو، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين في غرب اليمن، غداة تبنيهم هجوما بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوما على اليمن.

وأكد الحوثيون في أعقاب هذا الهجوم، أن الرد عليه “آت” و”حتمي”.

كما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات تستهدف سفنا قبالة سواحل اليمن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، مؤكدين أن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

تغطية صحفية: مشهد من وسط فلسطين المحتلة تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في أكثر من 20 موقع بعد فشل الاحتلال في التصدي للصاروخ اليمني. pic.twitter.com/wqhdbVtwlG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2024

تغطية صحفية: مشاهد للمستوطنين وهم يختبئون بعد وصول الصاروخ اليمني لوسط فلسطين المحتلة وتفعيل صافرات الإنذار. pic.twitter.com/1RMXrVTk2m — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 15, 2024