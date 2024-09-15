بشر الخصاونة يقدم استقالة حكومته، اليوم الأحد، بعد سبع تعديلات.. وجعفر حسان ابرز المرشحين لخلافته

قدمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.

وكان قد أجرى الخصاونة 7 تعديلات على حكومته منذ أن كلّفه جلالة الملك عبدالله الثاني في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2020 بتشكيل الحكومة، خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وفي 12 من تشرين الأول 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.

وقال مسؤولون اردنيون لوكالة رويترز شريطة عدم كشف هوياتهم إن من المتوقع أن يخلف الخصاونة في المنصب وزير التخطيط السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة جعفر حسان الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتب الملك عبد الله.

والخصاونة دبلوماسي مخضرم ومستشار سابق للبلاط الملكي تم تعيينه في المنصب قبل نحو أربع سنوات.

وسيواجه حسان تحديات تتمثل في التخفيف من تأثير حرب غزة على اقتصاد المملكة، الذي تضرر بشدة بسبب القيود المفروضة على الاستثمار والتراجع الحاد للسياحة.

فقد حقق حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، المعارض وحلفاء أيديولوجيون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مكاسب كبيرة في انتخابات يوم الثلاثاء بدعم من الغضب إزاء حرب إسرائيل في غزة.

وعلى الرغم من بقاء أغلبية مؤيدة للحكومة في البرلمان الجديد المكون من 138 عضوا، يمكن للمعارضة التي زاد تمثيلها بقيادة الإسلاميين أن تتحدى إصلاحات السوق الحرة بتوجيه من صندوق النقد الدولي وكذلك السياسة الخارجية.