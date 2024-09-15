إصابة شرطي صهيوني بعملية طعن نفذها شاب في مدينة القدس مساء اليوم الاحد.. واستشهاد المنفذ/ فيديو

القدس – المركز الفلسطيني للإعلام

أصيب شرطي إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني؛ في مدينة القدس.

وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب في البلدة القديمة؛ بزعم تنفيذ عملية طعن.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن منفذ عملية الطعن استشهد بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وأفادت صحيفة “يديعوت” بإصابة شرطي بجروح طفيفة جراء عملية طعن في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أن القوات أطلقت النار على المنفذ.

وقد اغلقت قوات الاحتلال منطقة محيط اطلاق النار بالكامل، ومنعت الدخول باتجاه البلدة القديمة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما اغلقت ابواب المسجد الاقصى.

عملية طعن في القدس. اصابة شرطي إسرائيلي بجروح في عملية طعن في القدس قبل قليل. فيديو لاطلاق النار على المنفذ pic.twitter.com/gvDPEuXOOd — Hanzala (@Hanzpal2) September 15, 2024