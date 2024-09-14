سرايا القدس تبث مشاهد من المعارك التي نفذها مجاهدوها في جنين ونابلس وطوباس بالضفة الغربية/ شاهدوا

14 سبتمبر، 2024

فلسطين اليوم

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاهد مصوراً من المعارك الضارية التي نفذها مجاهدوها خلال معركة رعب المخيمات.

وبينت المشاهد التى بثتها السرايا، عبر قناة الجزيرة القطرية، تفجير عبوة ناسفة بجيب عسكري “إسرائيلي” في محور الصناعية من قبل كتيبة جنين.

كما بينت المشاهد، خوض مجاهديها في كتيبة نابلس اشتباكات ضارية مع قوة مشاة “إسرائيلية” راجلة من مسافة صفر

وفي طوباس، أظهرت المشاهد خوض كتيبة طوباس التابعة للسرايا اشتباكات ضارية مع قوة مشاة “إسرائيلية” راجلة من مسافة صفر

أما كتيبة طولكرم، فاستهدف مجاهدوها آليات الاحتلال المتوغلة للمدينة بزخات من الرصاص في محور المسلخ.

وكان جيش الاحتلال قد شن عملية عسكرية واسعة تستهدف المقاومة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، حيث اجتاحت قوات عسكرية كبيرة كافة مناطق ومدن ومخيمات شمال الضفة الغربية من عدة محاور، اطلق على العملية اسم “مخيمات الصيف”، لترد السرايا باطلاق اسم “رعب المخيمات” في تصديها للعملية الاسرائيلية التى أسفرت عن ارتقاء اكثر من 20 مواطنا واصابة العشرات فضلا عن دمار واسع وكبير في مدن جنين وطولكرم وطوباس.

يشار إلى أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” انسحب من مدينة جنين ومخيمها يوم الجمعة الماضي، بعد عشرة أيام من العملية العسكرية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أعلن حينها أن العملية العسكرية متواصلة في شمال الضفة الغربية “حتى تحقيق أهدافها”.

14 سبتمبر، 2024

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