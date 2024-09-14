بعد مشاورات مع قيادة حزب البعث.. الرئيس الأسد يكلف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

14 سبتمبر، 2024

دمشق – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي، بتشكيل الوزارة في سوريا، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلا عن الرئاسة السورية.

وقد جاء هذا المرسوم بعد يوم واحد على المشاورات التي أجراها الأسد، بصفته الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.

ومن المقرر إعلان التشكيلة الحكومية خلال الأيام القادمة، على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.

محمد غازي الجلالي، حائز على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالعاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق، وفقا لبوابة الحكومة السورية الإلكترونية.

وسبق أن تولى الجلالي وزارة الاتصالات السورية، في أغسطس/ آب عام 2014، بعد أن عمل معاونا لوزير الاتصالات والتقانة، منذ عام 2008، ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة ذاتها، وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من عام 2005 حتى 2013، كما أنه كان عضوا في مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عام 2008 وحتى تعيينه وزيرا للاتصالات.

ويأتي الجلالي خلفا لحسين عرنوس، الذي كلفه الرئيس السوري، في أغسطس2021 بتشكيل الحكومة السورية.

14 سبتمبر، 2024

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