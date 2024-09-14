بسبب الانتخابات النيابية.. 3 إصابات بعيارات نارية في محافظة معان، وأخرى بالأغوار الشمالية

أصيب 3 أشخاص، مساء امس الجمعة، في منطقة أذرح بمحافظة معان بعيارات نارية بالخطأ أثناء الاحتفالات بأحد المقرات الانتخابية، بحسب مديرية الأمن العام.

وقالت مديرية الامن العام، إنه قد تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى معان الحكومي وجميعهم قيد العلاج، كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.

كما أصيب شاب أربعيني بعيار ناري في جسده، فجر اليوم السبت، في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.

وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالعملية الانتخابية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة