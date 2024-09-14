مظاهرات حاشدة في حيفا وتل أبيب، اليوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى عاجلة/ فيديو

تظاهر آلاف “الإسرائيليين”، مساء اليوم السبت ، في مدينة “تل أبيب” ومناطق آخرى، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس

وقالت القناة 12 العبرية:” إن تظاهرات حاشدة للمستوطنين نظمت في تل أبيب وحيفا، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى بشكل عاجل”.

وأشارت القناة إلى أن عائلات الأسرى خلال التظاهرات، وضعت أكفان بوسط الطريق، في إشارة إلى استلام بقية الأسرى أمواتًا.

وأكدت عائلات الأسرى “الإسرائيليين” في قطاع غزة، أن توسيع العملية العسكرية “الإسرائيلية” ضد لبنان دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على المخطوفين بغزة.

وشددت العائلات خلال التظاهرات، على أن “نتنياهو” يقــتل المختطفين في قطاع غزة وأصبح عقبة أمام التوصل إلى صفقة وعلينا استبداله و هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل المخطوفين

وأشارت إلى أن بقاء نتنياهو في سدة الحكم في “إسرائيل” فإن هذه الحرب ستستمر إلى الأبد، مبينة أن سياسة “نتنياهو” تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد

كما بينت عائلات الأسرى أن ” المخطوفون موجودين في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتنياهو”، لافتة إلى أن تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يعرقل صفقة التبادل.

كما لفتت إلى أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير المخطوفين إلى الموت، مطالبة الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل الوصول لصفقة.

يذكر أن “نتنياهو” يعرقل إبرام صفقة لوقف اطلاق النار وتبادل الأسرى، بوضعه شروط جديدة ورفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا والذي اعتبره شريان الحياة لعودة الامن لـ”إسرائيل”، وفق زعمه، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية من اجل التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى.