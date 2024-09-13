شاهد من أهلها.. برلماني إسرائيلي: جيشنا لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية للمقاومة في رفح

سبوتنيك عربي

صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة، ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي “الكنيست” عاميت هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح.

وأشار هاليفي وهو عضو عن حزب “الليكود” الإسرائيلي الحاكم أن ما تم تدميره من أنفاق مدينة رفح معظمها في منطقة فيلادلفيا وما جاورها، يشكل نسبة قليلة من مدينة رفح السفلى.

وأوضح عاميت هاليفي أن حجم ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي من مستودعات تحت الأرض في رفح قليل جدا، مقارنة بمخزون حركة حماس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.