استشهاد سفيان عبد الجواد، فجر اليوم الخميس، برصاص جيش العدو في مخيم الفارعة جنوب طوباس/ فيديو

طوباس – استشهد، فجر اليوم الخميس، مواطن، برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن سفيان جواد فايز عبد الجواد (٤٦ عاما)، استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من ٢٤ ساعة.

وفي التفاصيل، استشهد شاب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: إن الشاب سفيان جواد عبد الجواد (٤٢ عاما) من مخيم الفارعة استشهد نتيجة إصابته برصاصة قناص في الصدر.

ونقل عبد الجواد إلى المستشفى التركي في طوباس مصابا بجروح خطرة، حيث أعلن عن استشهاده هناك.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، منتصف الليل، و عاثت الجرافات الإسرائيلية خراباً في منطقة التوغل وقطع خطوط المياه.

كما دهمت قوات الاحتلال بعض المنازل بشكل عشوائي وتخللها اشتباكات عنيفة في محاور عدة داخل مخيم الفارعة.

وتمكن المقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة في المخيم.

و استهدف مقاومون جرافة عسكرية وآلية من نوع “بوز نمر” بعبوات شديدة الانفجار.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة العشرين وأطلقوا النار تجاهه، بينما اعتقلت شابين من حارة التنك هما مروان واسامة النبريصي.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة في محور السوق وحارة بيروت وحارة السرحان.

كذلك استهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة طمون جنوبي طوباس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول لعدد من الإصابات في بلدة طمون.