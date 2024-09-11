مقتل جندي صهيوني في عملية دهس قرب مستوطنة بيت إيل في منطقة رام الله.. واستشهاد المنفذ/ فيديو

11 سبتمبر، 2024

رام الله – لقي جندي في جيش الاحتلال مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة رام الله المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، “ورد بلاغ عن وقوع هجوم من سيارة مسرعة بالقرب من مفترق جفعات أساف في لواء بنيامين، وتم تحييد ارهابي على الفور. وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بحصار المنطقة”.

فيما قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، إن جيش الاحتلال يشتبه بأن تكون الشاحنة المستخدمة بعملية الدعس مفخخة، وجرى استدعاء خبراء المتفجرات للمكان.

وفي وقت سابق، قالت مصادر عبرية، إن جنديين أصيبا بجروح أحدهما بحالة حرجة في عملية الدهس قرب مستوطنة “جفعات آساف” شرقي رام الله.

فيما ذكرت أخرى، أن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة وخلفت عدة إصابات، بينها إصابة ميئوس منها، واستشهد منفذ العملية.

وأفادت مصادر محلية أن منفذ عملية الدهس عند مفرق “غفعات أساف”، هو هايل عيسى عبد الجبار ضيف الله “58 عاما” من سكان رافات قضاء رام الله.

11 سبتمبر، 2024

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