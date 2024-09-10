والد الشهيد ماهر الجازي: أفتخر بابني البطل، وطلبي الوحيد الآن هو استعادة جثمانه/ فيديو

قال والد الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة، إنه يفتخر بابنه، و”فخور بأنني ربيت بطلا، وعمل عملية استشهادية للدفاع عن الإسلام والعروبة”.

وأضاف والد الشهيد أن “أي شخص يصل للمرحلة التي وصل لها ماهر مما يحدث من مجازر في فلسطين سيقوم بنفس الفعل وأنه هو نفسه يتمنى أن يقوم بعملية استشهادية نصرة لفلسطين ولأهل غزة”.

وتابع: “ما كنا نتوقع أن يكون هو منفذ العملية الاستشهادية”، حيث إنهم كانوا يتابعون الأحداث عبر التلفاز دون معرفة المنفذ، حتى تفاجأت الأسرة بأن ابنهم هو منفذ العملية، مطالبا بـ”تسليم جثمان الشهيد، والإفراج عن الشباب الذين تم اعتقالهم”.

ومن جانيه، قال شادي الجازي، شقيق ماهر إن “عائلة الشهيد مسرورة بالعمل البطولي الذي نفذه ماهر، والذي يدل على غيرة وحمية الشهيد على دماء أهل غزة”.

وأضاف أن ” على كل مواطن حر وشريف أن يتضامن مع قضية فلسطين قضية الأحرار، التي لا يتحدث بها إلا الأحرار والشرفاء”.

وتابع بأن احتفال الشعب الأردني بالشهيد مفخرة، وهذا ما يعزي العائلة بالشهيد ماهر”، مبينا أن “الشعب الأردني والفلسطيني شعب واحد، وستتحرر فلسطين عن طريق هؤلاء الأبطال إن شاء الله”.

واضاف شادي إن “شقيقه غضب على ما يجري في غزة، وحزن من حال الأمة الإسلامية، فكل إنسان يرى القتل في إخواننا بالقطاع يتحرك ضد الاحتلال الصهيوني فبادر لهم”.

واوضح أن “الشهيد ماهر متزوج وله خمسة أطفال أكبرهم 12 سنة”، مبينا أن “الشهيد يعمل سائق شاحنة على المعبر، حيث يفرغ حمولته هناك ويعود للمعبر”.

وكان ابن عم الشهيد ماهر، الشيخ الأردني حابس الجازي الحويطات، قد تحدث في وقت سابق، مؤكدا أن والد ماهر قال فور تلقيه نبأ استشهاده: “دم ابننا ليس أغلى من دماء أطفال غزة”.

وقال حابس الجازي في مداخلة على إذاعة “حسنى” المحلية، إن ابن عمه المكنى بـ”أبي قدر” لم يكن ينتمي لأي حزب، وإنما استفزته مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي لم تتوقف منذ نحو عام في قطاع غزة.

وخدم ماهر الجازي في الجيش الأردني ثم انتقل إلى الخدمة في الشرطة العسكرية الملكية، لم تسجّل خلال خدمته عليه أي مخالفات. وبسبب حسن سيرته، أُرسل ضمن بعثة للعمل في أمن السفارة الأردنية في الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر عام 2019، بحسب زوجته وعمّه.

ومن ناحية أخرى أقامت عائلة الشهيد الأردني ماهر ذياب الجازي بيتا لاستقبال المعزين في لواء الحسينية بمحافظة معان جنوب الأردن، وأسمته “بيت الفرح والتهنئة”.

وتنحدر عائلة الجازي من قبيلة الحويطات، وهي من كبرى القبائل الموجودة بالأردن، وكان لها دور كبير في تأسيس المملكة، وتعرف بولائها للدولة الأردنية وينخرط العديد من أبنائها في السلك العسكري للجيش الأردني، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة للدولة.