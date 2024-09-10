مدعي عام المحكمة الجنائية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد طالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن مدعي الجنائية الدولية يطالب بالبت في أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار بشكل عاجل.

وفي التفاصيل، أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، اللجنة التمهيدية، اليوم الثلاثاء، باصدار مذكرات اعتقال عاجلة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف (الذي تم الإعلان عن اغتياله من قبل إسرائيل) وذلك بسبب استمرار ارتكاب الجرائم في قطاع غزة. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وجاء في البيان: “في ضوء استمرار الجرائم، ضد الفلسطينيين يطلب الادعاء من اللجنة التمهيدية أن تبت في طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد السنوار ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت بشكل عاجل للغاية”.

ويشير استئناف المدعي إلى عدم رضاه عن أن المحكمة تستغرق وقتا طويلا. وتشير التقديرات إلى أن المدعي العام توجه إلى المحكمة بطلب عاجل لإصدار مذكرات الاعتقال حتى قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وحتى قبل حوالي أسبوعين ونصف، حث خان المحكمة على البت في طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والسنوار. وفي الوثيقة التي قدمها إلى المحكمة، اعلن خان أنه من صلاحيات المحكمة التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين “الذين يرتكبون فظائع في الأراضي الفلسطينية”، ودعا القضاة إلى “الحكم بشكل عاجل” على مذكرات الاعتقال وعدم تأجيل المحاكمة. وكتب “أي تأخير غير مبرر في الإجراءات ويعد انتهاكا لحقوق الضحايا”.

وقد طلب خان من القضاة رفض جميع المطالبات القانونية المقدمة من الحكومات والأطراف المختلفة فيما يتعلق بسلطة المحكمة للحكم في هذه القضية. وبحسب قوله، “فمن الثابت في القانون أن للمحكمة السلطة القانونية لبحث الأمر”.