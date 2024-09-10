جراء سوء الاستخدام.. بريطانيا توقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية للأردنيين، بدءاً من اليوم الثلاثاء

10 سبتمبر، 2024

عمان 10 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA الذي كانت أعلنت عنه مطلع شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا للأردنيين الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن السلطات البريطانية عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما أسمته في الرسالة “سوء استخدام” هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المتخصصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع شباط الماضي.

وأكد السفير القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق (ETA) ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وقال إن الوزارة شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام 2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر، وستواصل الوزارة جهودها لتحقيق مزيد من التقدم ضمن التصنيفات العالمية لجواز السفر الأردني.

10 سبتمبر، 2024

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