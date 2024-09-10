إعادة فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين، صباح اليوم الثلاثاء، واستمرار إغلاقه أمام حركة الشحن

أعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر جسر الملك حسين من الجانب الاردني والكرامة من الجانب الفلسطيني أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين عند الساعة الثامنة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه ليومين أمام حركة الشحن، بحسب بيان سابق لمديرية الامن العام الاردنية.

ومن جانبها، قالت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا” اليوم، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وقال نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود الفلسطينية، إن المعبر عاد للعمل فقط للمسافرين والحركة سلسلة، وسيستوعب المعبر كل المتأخرين والعالقين

كما أعلنت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إعادة فتح معبر اللنبي (المعروف فلسطينيا بمعبر الكرامة، وأردنيا بجسر الملك حسين) بين الضفة الغربية والأردن أمام المسافرين، واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية.

ويأتي هذا بعد يومين من العملية التي نفذها عند المعبر سائق الشاحنة والعسكري الأردني المتقاعد الشهيد ماهر الجازي، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.