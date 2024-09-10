إحالة 34 مخالفة انتخابية للادعاء العام، وبدء التحقيق حول أوراق انتخاب ملقاة في الطريق بمعان

10 سبتمبر، 2024

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إنه تمت إحالة 8 أشخاص من كوادر اللجان الانتخابية إلى الادعاء العام إثر رصد مخالفة تندرج ضمن “الإهمال” في الدائرة الأولى بمحافظة إربد.

وأكد في مؤتمر صحفي، بالمركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، أنه لم يحدث أي تأخير في البدء بالعملية الانتخابية.

وأشار الرواشدة إلى ورود بلاغ أمني بشأن محاولة عبث تتمثل بوجود أوراق اقتراع مختومة وغير موقعة، ملقاة في أحد شوارع محافظة معان، مؤكدًا أنه يجري عمل تحقيقي قانوني قضائي بشأن البلاغ.

وفي وقت لاحق اليوم الرواشدة، إنه تم إحالة 34 حالة للإدعاء العام، منذ بدء العملية الانتخابية؛ 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبح بالحبر الخاص، و3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت.

وأضاف الرواشدة، في مؤتمر صحفي، عقد ظهراليوم الثلاثاء، أنه تم رصد حالتي لإطلاق نار بمناطق بعيد عن مراكز الاقتراع، حيث تم تحريك دوريات للأمن العام للموقع والمتابعة مستمرة، مشيرا إلى أن الأمن العام يتعامل مع كل القضايا التي تخالف القانون خلال عملية الاقتراع بمهنية عالية.

ومن أبرز الملاحظات التي تعاملت الهيئة معها أيضا؛ استبدال عضو لجنة اقتراع حاول التأثير على إرادة ناخبين، وفق الرواشدة.

وأوضح، أن مجريات العملية الانتخابية حتى اللحظة تسير وفق الخطة المتوقعة، مضيفا أن المخالفات الفردية تعتبر التحدي الأبرز خلال العملية الانتخابية.

وعاد ليشدد على أن التَّحقيقات جارية بشأن العثور على أوراق اقتراع في إحدى مناطق معان، والتَّأكد من حقيقتها إن كانت مزورة أم لا.

10 سبتمبر، 2024

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