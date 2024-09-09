وصية الشهيد.. قبيلة الحويطات: دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون آخر الشهداء

أصدرت قبيلة الحويطات، اليوم الإثنين، بيانا علقت من خلاله على العملية الفدائية التي نفذها ابنها الشهيد ماهر الجازي، أمس الأحد، على جسر الملك حسين، “معبر الكرامة”، وأودت بحياة 3 إسرائيليين.

وقالت القبيلة: “إن ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة . وان دم ابننا الشهيد ليس اغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني و لن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء وليعلم الجميع بان قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الاردن الحبيب”.

وأضاف البيان: “ان ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه ابناء فلسطين كافة وغزة تحديدا و التي لا يقبلها انسان ولا يتصورها عقل وان المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو وهو المسؤول الأول والأخير عما جرى”.

وتاليا نص البيان:

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمد لله عدد الليل وعدد النهار وما تلاه … والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفاه .. وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول الله تعالى في محكم تنزيله .. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون” صدق الله العظيم.

بداية … نحتسب ابننا شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ونسأل الله ان يتقبله ويغفر له وان يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

الشهيد البطل ماهر ” ابو قدر” كما يعرفه الجميع انسانا محبا لبلده ووطنه دمث الأخلاق نقي السريرة لا تربطه أي صلة مع اي حزب او تيار داخل الوطن وخارجه وليس لديه أي انتماءات سياسية أو حزبية .. بل هو الجندي المخلص لوطنه وقيادته حيث افنى زهرة شبابه في القوات المسلحة الباسلة جنديا من جنود الوطن المخلصين.

إن ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة . وان دم ابننا الشهيد ليس اغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني و لن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء، وليعلم الجميع بان قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الاردن الحبيب.

ان ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه ابناء فلسطين كافة وغزة تحديدا و التي لا يقبلها انسان ولا يتصورها عقل وان المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو وهو المسؤول الأول والأخير عما جرى.

إن قبيلة الحويطات وعلى امتداد رقعة الوطن تؤكد بانها كما كانت دوما باقية على العهد مع الامة قلبا وقالبا، والسيف الضارب ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن .

وفي الختام نسأل الله الرحمة والمغفرة للشهيد البطل وان يديم الاردن امناً مستقراً مطمئناً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حررت بتاريخ السادس من ربيع الأول عام 1446 هـ . الموافق التاسع من أيلول عام 2024 م.