لافروف: الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب إقليمية كبرى، والسلام فيه “مستحيل دون حل القضية الفلسطينية”

المصدر: RT

قال وير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من العاصمة السعودية الرياض إن الشرق الأوسط أصبح على شفا حرب إقليمية كبرى، إذا لم يتم تسوية ملفاته جميعا.

جاء ذلك خلال الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا على المستوى الوزاري، حيث تابع لافروف مخاطبا نظرائه من دول الخليج: “لقد أصبح الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى، وروسيا تعمل مع جميع الأطراف للحيلولة دون ذلك. وعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في قطاع غزة، ووقف القتل الجماعي للسكان أدى إلى تدهور حاد في الوضع السياسي والعسكري بجميع أنحاء المنطقة: من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر”.

وأشار لافروف إلى أن المواجهة وصلت إلى مستوى خطير جديد بين إسرائيل ولبنان، ليصبح الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع حدوث ذلك، مشيرا إلى جهود روسيا للتطبيع مع كافة الأطراف.

وأكد لافروف في كلمته أمام الاجتماع أن السلام في الشرق الأوسط “مستحيل دون حل القضية الفلسطينية”، فيما أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال: “نعوّل على الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع لافروف أن المجتمع الدولي “فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة” وشدد على أن العنف الحالي ضد الفلسطينيين “غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تبذل روسيا ومجلس التعاون الخليجي كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وحذر الوزير الروسي من أن عدم تسوية كل ملفات المنطقة سيؤدي إلى حرب شاملة.

من جانبه أعرب محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن رفض بلاده لأي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إنه من المؤسف أن تشوب النزاعات المؤثرة على أمن المنطقة، ونطالب المجمع الدولي بحماية المدنيين في غزة، مؤكدا على أن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين تحتاج موقفا دوليا حاسما لوقفها، ومشددا على أن استقرار البحر الأحمر يمثل مصلحة إقليمية وعالمية.

وشدد لافروف على أن تعاون روسيا مع مجلس التعاون الخليجي يعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وهذا هو الاجتماع الخامس على المستوى الوزاري، وكان وزير الخارجية الروسي لافروف التقى في وقت مبكر اليوم مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، وأوضح أن تطوير العلاقات مع الدول المتقدمة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والعلاقات الدولية تعد أولوية هامة حقا بالنسبة لروسيا.

وقد تناول الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي.