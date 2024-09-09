ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مواقع في محيط مصياف إلى 16 شهيداً و 36 جريحاً سورياً

9 سبتمبر، 2024

حماة – سانا

ارتفع، اليوم الاثنين، عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة إلى 16شهيداً و 36 جريحاً بينهم حالات حرجة.

وقال مدير صحة حماة، الدكتور ماهر اليونس لمراسل سانا: إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف ارتفع إلى 16 شهيداً بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة.

وكان محافظ حماة معن عبود زار المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمأن على صحتهم، ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم، كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وكان مصدر عسكري قال لـ سانا أمس: إنه حوالي الساعة الـ 23.20 من مساء أمس الأحد شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

9 سبتمبر، 2024

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