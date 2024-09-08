الأردنيون يلبون بـ”الدم” نداء أبو عبيدة بتصعيد العمل الشعبي والمقاوم لنصرة غزة/ 2 فيديو

باركت حركة حماس “العملية البطولية”، في معبر الكرامة/ حسر الملك حسين، والتي وقعت اليوم الأحد، على الحدود بين الأردن ودولة الاحتلال، وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين واستشهاد المنفذ.

وقالت الحركة في بيان لها، إن العملية “رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة”.

وفي هذا السياق متصل، تداول ناشطون على نطاق واسع كلمة سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام أبي عبيدة، وجهها إلى أهل الأردن في ظل العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قال أبو عبيدة مخاطبا الأردنيين: “ندعو إخواننا في الأردن خاصةً إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والمقاوم… فأنتم يا أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه ويتمنى ويعمل لتحييده وعزله عن قضيته”.

وجاء تداول الكلمة بعد عملية صباح اليوم الاحد، التي نفذها سائق شاحنة أردني على معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، وقتل خلالها ثلاثة حراس أمنيين إسرائيليين.

وقال ناشطون إن هتافات عشرات آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمّان “أبو عبيدة لبيناك.. شعب الأردن كله معاك”، بدأت “تُترجم بالأفعال من خلال عملية معبر الكرامة”.

وتعد العملية هي الأولى من نوعها، وأدت إلى استنفار إسرائيلي غير مسبوق، دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين.

رسالة أبو عبيدة لأهل الأردن: "أنتم كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه. وصلت وسالة مولانا ابو عبيدة للحر الشهيد المنفذ عملية معبر الكرامة #معبر_الكرامة #طوفان_الاقصى #الاردن pic.twitter.com/dKx1CHQeZ3 — راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) September 8, 2024