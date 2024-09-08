بوتين ينجح في تحويل الانتخابات الامريكية الى “مسخرة”، بعد إعلانه تأييد كامالا هاريس ورد ترامب عليه/ فيديو

واشنطن – اعترف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مازحًا بأنه “منزعج للغاية” من قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبير عن “دعمه” لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بحسب قوله.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية، الأسبوع الماضي، إن “روسيا ستدعم المرشحة الرئاسية الديمقراطية الأمريكية، كامالا هاريس، كما أوصى الرئيس جو بايدن لناخبيه”،

وأشار الرئيس الروسي ساخراً إلى أن موسكو، بعد “إقصاء” الرئيس بايدن من السباق الرئاسي، تدعم هاريس، مضيفا أن “ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن “كل شيء على ما يرام”، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها”.

وقال ترامب، لأنصاره خلال خطاب ألقاه في تجمع حاشد في ويسكونسن: “كنت أعرف بوتين، كنت أعرفه جيدا. في اليوم الأخير أيّد كامالا. أيّد كامالا، لقد شعرت بالإهانة الشديدة من ذلك. أعتقد أنه تم ذلك ربما بابتسامة”.

وتساءل ترامب أيضًا عن “سبب دعم رئيس الدولة الروسية لهاريس”، مضيفًا أن بوتين “لاعب شطرنج”.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي السابق، مرة أخرى، عن ثقته في أن الصراع الأوكراني لم يكن ليحدث تحت حكمه، بحسب قوله.

ستُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، وستمثل نائبة الرئيس هاريس الحزب الديمقراطي، وسيمثل الرئيس السابق ترامب الحزب الجمهوري.