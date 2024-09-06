كتائب القسام تبث تسجيلاً لأسير إسرائيلي/ أمريكي قُتل في رفح، يناشد بايدن التدخل لوقف الحرب / شاهدوا

بثت كتائب القسام، الليلة، رسالة مصورة، للأسير الإسرائيلي/ الأمريكي، هيرش غولدبيرغ بولين، الذي قتل قبل أيام مع 5 أسرى آخرين بغزة.

وأشارت القسام إلى أن الرسالة هي الأخيرة لبولين قبل مقتله، وانتشال جثته على يد جيش الاحتلال في القطاع، ووجه فيها رسالة إلى حكومته الأمريكية لإخراجه من غزة.

وقال بولين: “إن بلدي إسرائيل تحاول قصفي وقتلي دون توقف، حتى لا يضطروا إلى تحمل المسؤولية، والتوصل إلى اتفاق حتى لا يتركوا أثرا لخطئهم”.

وأضاف: “إنني أطلب منك أيها الرئيس بايدن ومن أنتوني بلينكن وجميع زملائي المواطنين الأمريكيين أن يفعلوا كل ما في وسعهم لوقف الحرب، ووقف هذا الجنون، وإعادتي إلى المنزل الآن”.

وفي التفاصيل، بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصوّرة لم تُنشَر من قبل للأسير الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولن، أحد الأسرى الـ6 الذين عثر “جيش” الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد رسالة من بولن، الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الإسرائيلية، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وجميع المواطنين الأميركيين، يطالبهم فيها بفعل كل ما بوسعهم لوقف الحرب، ووقف هذا الجنون، وإعادته إلى المنزل فوراً.

وقال بولن إنه “منذ وصوله إلى غزة يحاول البقاء على قيد الحياة، من دون أي مساعدة طبية تقريباً، ومع قليل من الطعام والماء”، مضيفاً أنه “لا يتذكر آخر مرة رأى فيها الشمس أو تنشق فيها الهواء”.

وتابع الأسير الإسرائيلي قائلاً إن الأسوأ من ذلك كله هو أن “إسرائيل” تحاول قصفه من دون توقف “كي لا تضطر إلى تحمل المسؤولية والتوصل إلى اتفاق، وكي لا تتركه خلفها كأثر لأخطائها”.

وتواصل كتائب القسام نشر مقاطع مصوّرة للأسرى الستة الذين أعلن “جيش” الاحتلال انتشال جثثهم من غزة قبل أيام، وهو الأمر الذي أثار موجة احتجاجاتٍ عارمة في “إسرائيل”.