تحت شعار “أمريكا رأس الإرهاب”.. مسيرة شعبية قرب السفارة الأمريكية بعمان رفضاً لدعم واشنطن لجرائم إسرائيل في غزة

عمان – قدس برس

شارك حشد من الأردنيين، اليوم الجمعة، في المسيرة الجماهيرية التي نُظمت بمحيط السفارة الأميركية، في العاصمة الأردنية عمّان، تحت شعار “أمريكا رأس الإرهاب.. شريكة في العدوان”.

وقد انطلقت المسيرة، التي دعا لها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، من أمام مسجد “عباد الرحمن” غرب العاصمة عمان، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.

وهتف المشاركون في المسيرة للشعب الفلسطيني الصامد للمقاومة، وعبّروا عن “اعتزازهم بإنجازاتها في ميادين القتال ضد العدوان الصهيوني”.

وطالب المشاركون الحكومة بـ”إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا المتعلقة بانشاء قواعد عسكرية على أرض المملكة”.

كما طالبوا بـ”وقف إيصال البضائع للاحتلال” وما أطلقوا عليه “الجسر البري”، وبإلغاء كافة الاتفاقيات معه.

وفي كلمة له قال هيثم السواعير متحدثا باسم “الملتقى الوطني لدعم المقاومة”: “نقف اليوم هنا في عمان ونحن بالشهر الأخير من العام الأول من حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة”، مشيراً إلى “الدعم الغير مسبوق من الغرب وأمريكا، لجرائم الحرب الإسرائيلية، التي ترتكب يومياً”.

وأضاف: “تقف المقاومة وشعب غزة وحدهم في وجه كل هذا الإجرام الدولي بعزم وصمود”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني يقف نيابة عن الجميع، أمام مشروع استيطاني قام على القتل وتزوير الحقائق التاريخية”.

وشدد السواعير، على أننا “نقف اليوم مع المقاومة الفلسطينية التي ترفض مشاريع التهجير، ولأنه واجب علينا ومنعا لترك فلسطين لوحش مجرم يحمل مشروعاً توسعياً”.

وختم بالقول: “أمن واستقرار الأردن أولوية ثابته لا تقبل الجدال والمراهنة، ودعم هذا الاستقرار يأتي من دعم المقاومة”.

ولليوم 336 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و 878 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و 454 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.