شعب المقاومة.. عجوز من جنين يُشهر العلم الفلسطيني في مواجهة قوات وآليات وجرافات العدو

5 سبتمبر، 2024

من بين مظاهر التدمير في مدينة ومخيم جنين، إثر العملية الإسرائيلية الوحشية الأخيرة، يظهر رجل فلسطيني مُسنّ يرفع العلم الفلسطيني واقفاً أمام المركبات والجرافات العسكرية الإسرائيلية.

رافع العلم هو خيري حنون (مواليد عنبتا- طولكرم 1959)، المعتقل السابق في سجون الاحتلال لحوالي ثماني سنوات (بعد أن حكم لعشرين عاماً)، والناشط في فعاليات مقاومة الجدار، وهو معروف في صور وفيديوهات سابقة عديدة تتحدى جنود الاحتلال في أكثر من موقع، وقد اعتقل على أثر بعض تلك المواجهات.

يصرّ الرجل على الظهور بزيه الفلسطيني التقليدي، على رأسه عقال فوق كوفية، وأحياناً يظهر مثبتاً العلم على عكازته، ويمشي بشموخ وعناد بين آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

5 سبتمبر، 2024

مقالات ذات صلة

دبلوماسي روسي/ سوفياتي يعتبر القذافي آخر الثوريين العرب، ولكنه يضيئ على أكبر اخطائه

5 سبتمبر، 2024

استقالات مدوية تعصف بأوكرانيا وتشمل وزراء الخارجية والعدل والبيئة والصناعات الاستراتيجية

4 سبتمبر، 2024

يُقدّم نظرةً شاملةً لهذا المفهوم.. مؤسّسة الفكر العربيّ تُصدر كتاب “النفعيّة”

4 سبتمبر، 2024

سرايا القدس وكتائب القسام تقنصان جندياً صهيونياً بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة/ فيديو

3 سبتمبر، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى