جيش العدو يقترف مجزرة، صباح اليوم الخميس، في مدينة طوباس راح ضحيتها ستة شهداء بينهم طفل/ فيديو

رام الله – استشهد 5 شبان وأصيب آخران جروح أحدهما خطيرة، في غارة نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على مركبة في مدينة طوباس، صباح اليوم الخميس.

فقد أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول 5 شهداء ومصابين اثنين أحدهما مصاب بجروح حرجة، لمستشفى طوباس التركي الحكومي، نتيجة قصف الاحتلال سيارة قرب طوباس.

والشهداء هم: أحمد فواز فايز أبو دواس ( 24 عاما)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) نجل الأسير زكريا الزبيدي.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.

واستشهد طفل،امس الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، إلى المستشفى، بعد منعها من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت خلال اقتحامها مخيم الفارع عدة رصاصات على الطفل ابو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 700.

#شاهد | تجمهر المئات من الأهالي في المستشفى التركي بطوباس للاستعداد لتشييع جثامين الشـ.ــهداء الذين ارتقوا بقصف الاحتلال فجر اليوم. pic.twitter.com/basXIvRr6Y — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 5, 2024