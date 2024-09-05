تمهيداً للربط بين دول الخليج وإسرائيل.. الأردن والإمارات يوقعان وثائق لإنشاء سكك حديدية بالمملكة بـ 2.3 مليار دولار

عربي بوست

أعلن الأردن، امس الأربعاء، توقيع وثائق مع الإمارات لإنشاء مشروع استثماري للسكك الحديدية داخل المملكة، بقيمة 2.3 مليار دولار.

جاء ذلك، وفق بيان أردني جاء فيه أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رعى توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء المشروع، في إطار حزمة مشاريع استثمارية وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور الملك عبد الله الثاني ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بقيمة 5.5 مليارات دولار.

وقال الخصاونة: ” وقعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”.

ولفت إلى أن “المشروع يحتاج 5 أعوام ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في 2030؛ إذ سيتم خلال العام الحالي وحتى نهاية 2025 استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026″.

وأوضح الخصاونة، أن ” إنشاء هذه السكة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية، بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس”.

وبيّن أن “المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة، سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستية وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها”.

وأشار الخصاونة، إلى أن “مسار سكة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة”.

وتابع: “هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني، وسيستغرق تنفيذه 5 أعوام”.

بدوره، نقل البيان الأردني عن وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، قوله: “إن الاِتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية”.

بحسب وسائل إعلام أردنية، فإن من المتوَّقع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسّكة الحديد عام 2030.

ويمتد هذا المشروع من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات.

وسبق أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لإنشاء ما سماه “سكك حديدية للسلام الإقليمي”، لربط إسرائيل مع ما وصفها بـ”الدول العربية المعتدلة” في الخليج العربي عبر الأردن.

ويتمثل المشروع في تأسيس شبكة سكك حديدية إقليمية عابرة لمنطقة الشرق الأوسط، تربط إسرائيل بدول الخليج مروراً بكل من الأردن والسعودية.

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