بمصاحبة أغنية بعنوان “انا عائد للبيت”.. “القسام” تبث رسائل لأسرى العدو الذين تم العثور على جثثهم في غزة/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، مساء اليوم الخميس، مقطعا مصورا، تضمن أغنية أجنبية بعنوان “العودة للمنزل”، استعرضت فيه مشاهد من جنازات أسرى الاحتلال الذين تسبب عدوان الاحتلال في مقتلهم في قطاع غزة.

وقد تضمنت المشاهد رسائل لأسرى الاحتلال، الذين عثر على جثثهم مؤخرا في غزة، وهم يوجهون الاتهامات لرئيس حكومة الاحتلال والجيش، بالمسؤولية عن بقائهم في القطاع، مرفقة بأغنية للمغنية الأمريكية سكايلار غري.

وتأتي الرسائل التي تبثها القسام، في ظل حالة غضب تسود أهالي الأسرى، على تعنت نتنياهو في المضي بصفقة التبادل، وقيامه بإفشالها مرارا عبر وضع شروط ترفضها المقاومة الفلسطينية.

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وكان قد تظاهر آلاف المستوطنين، مساء امس الأربعاء، أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب وفي عدد من المدن المحتلة الأخرى، وأمام منازل وزراء في الحكومة، للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وتتواصل المظاهرات لدى الاحتلال، منذ السبت على خلفية الغضب لمقتل 6 أسرى وإعلان الجيش الأحد إعادة جثامينهم من القطاع.

وحمل المتظاهرون صورا للأسرى الستة الذين قتلوا في غزة والأعلام الإسرائيلية، ورددوا هتافات من بينها “صفقة الآن”، و”كان يمكن إعادتهم أحياء”، و”من تخلى عنهم ملزم بإعادتهم”.

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كما رفع المتظاهرون لافتات عليها صور نتنياهو، ورسوما لأسرى مكبلين خلفه داخل النار، وعبارات تتهمه بالتخلص منهم من أجل البقاء في منصبه بسبب رفضه الصفقة.

وطالبت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن ارتداء دبوس يرمز لشعارهم، بعد تسببه في مقتل 6 من الأسرى بفعل استمرار العدوان على القطاع.

ويمثل الدبوس شكل وشاح أصفر، دلالة على الأسرى، وقال بيان للأهالي: “توقف عن خلق تمثيل كاذب للدعم والسعي لعودة المختطفين بينما في الواقع أنتم تفعلون كل ما في وسعكم لنسف الصفقة”.

وأضافوا: “دبوس المختطفين يرتديه كل من يريد التعبير عن الدعم غير المشروط لعودة المختطفين والتعاطف مع أهالي المختطفين الذين ترك أحباؤهم في أسر حماس في غزة منذ 334 يوما”.