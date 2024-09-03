استشهاد شابين، اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف العدو عقب محاضرة منزل تحصنا فيه بضاحية ذنابة شرق طولكرم/ فيديو

طولكرم – استشهد شابان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال قتلت شابين بعد اشتباك مسلح استمر لساعة كاملة تقريباً، في منزل بضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وأكد الشهود: بأن قوات الاحتلال أطلقت صوب المنزل المحاصر الرصاص بكثافة، وقذائف “الأنيرجا”، ما أدى لاستشهاد شابين لم تعرف هويتهما بعد، وقام الاحتلال باحتجاز جثمانيهما.

وأضاف شهود العيان: أن مواجهات اندلعت في المكان، وأن طائرة استطلاع حلقت فوق المنزل المحاصر على ارتفاع منخفض.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة في رام الله، أنها تبلغت من “الهيئة العامة للشؤون المدنية” باستشهاد الشابين رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية “ذنابة”، واحتجاز جثمانيهما.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في مخيم “طولكرم” منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 3 بعد استشهاد الفتى محمد كنعان، إثر إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس، خلال تواجده مع والده في أحد أحياء مخيم “طولكرم”، فيما أصيب والده في الخاصرة.

وباستشهاد الشابين عباس وزايط، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان فجر الأربعاء (28 آب/أغسطس) إلى 34 فلسطينيا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس شمال الضفة الغربية، و3 في الخليل جنوب الضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 685 شهيدا.

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قوات الاحتلال تقتحم ضاحية ذنابة شرق طولكرم وتحاصر أحد المنازل pic.twitter.com/cK6EyBLFxh — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 3, 2024