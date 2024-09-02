لإشغالها كمراكز اقتراع وفرز انتخابي.. تعليق دوام المدارس الحكومية يومي الاثنين والأربعاء المقبلين

2 سبتمبر، 2024

قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، يومي الاثنين والأربعاء 9 و 11 أيلول/سبتمبر الحالي، وفق تعميم لوزارة التربية والتعليم .

وبحسب التعميم، فإن القرار جاء بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.

وأوضح التعميم أنه سيتم تعويض الدوام بدل يوم الاثنين والأربعاء في يومي السبت 21، و28 أيلول/سبتمبر.

وكان رئيس الوزراء قد قرر تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية يوم الثلاثاء 10 أيلول لإتاحة المجال أمام كافة الأردنيين للمشاركة في الانتخابات النيابية.

2 سبتمبر، 2024

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