كتائب القسام تبث شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد فيه نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل/ فيديو

بثت كتائب “القسام”، مساء اليوم الاثنين، شريط فيديو للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانجاز صفقة تبادل، وتطالب الإسرائيليين بالتظاهر والاحتجاج.

وقالت الأسيرة في مقطع الفيديو: “مرحبا، أنا عيدان يروشلمي عمدي 24 سنة من تل أبيب، تم اعتقالي في 7 أكتوبر من الحفلة في ريعين، أتوجه إليك بنيامين نتنياهو وحكومة إسرائيل، افعلوا اللازم للإفراج الآن، أنا أعاني، كلنا نعاني هنا، القصف هنا لا يتوقف، نحن خائفون على حياتنا وخائفون أن نموت هنا.

أنا أتوجه إليك بنيامين نتنياهو الذي حرر أكثر من 1000 أسير في صفقة شاليط.،حاليا يطلبون أقل من الربع على كل شخص منا. أنا غير قادرة على الفهم.. هل أنا أساوي أقل؟”

وأضافت: “أنا مواطنة بدولة إسرائيل التي أتمت وما زالت تتم واجباتها للدولة، لماذا أنا موجودة هنا حتى الآن؟ أنا أطلب من كل شعب إسرائيل اخرجوا للشوارع وتظاهروا، اصرخوا بالذي لا نقدر بالصراخ به. نحن نعاني هنا ونريد العودة إلى بيوتنا وأهلنا. كل ما حدث بسبب فشل دولة إسرائيل والأجهزة الأمنية في السابع من أكتوبر”.

وتابعت: “وأنا أتوجه إلى عائلتي التي أكن لها كل حبي، أنا مشتاقة إليكم أبي أمي أختي شني وماي، أنا أحبكم كثيرا ومشتاقة إليكم كثيرا”.